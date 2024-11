Ilnapolista.it - Conte ha i suoi titolari, alle loro spalle c’è il vuoto: per Rafa Marin zero minuti fin qui (Gazzetta)

Antonioha costruito il suo Napoli e non lo cambia di una virgola. Lo scrive lache sottolinea come l’natore azzurro abbia trovato il suo 11 titolare ormai da diverso tempo. Dietro di, le riserve fanno fatica a collezionare. In difesa le prestazioni super di Rrahmani e Buongiorno sono la causa degliin campionato diha il suo puzzle, gli undici titola:Leggi anche: La lectio difensiva diScrive:Giocano questi undici più di qualsiasi altro, perchéha messo assieme il suo puzzle, l’ha costruito nei mesi di ritiro tra Dimaro-Folgarida e Castel di Sangro, poi l’ha rifinito rileggendo glinamenti di Castel Volturno, le partite, le esigenze di un campionato da attraversare da protagonista, ma senza esporsi più di tanto.