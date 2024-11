Romadailynews.it - Cina: vice premier, accoglie investimenti di istituzioni finanziarie estere

Pechino, 15 nov – (Xinhua) – Lacon favore un maggior numero die di capitali a lungo termine che investano e operino nel Paese, ha dichiarato ieri a Pechino ilprimo ministro He Lifeng. He, anche membro dell’Ufficio politico del Comitato centrale del Partito comunista cinese, ha formulato queste osservazioni durante l’incontro con il presidente dell’HSBC Group, Mark Tucker. Ilprimo ministro ha dichiarato che lasta compiendo sforzi per approfondire la riforma del sistema finanziario, espandere costantemente l’apertura istituzionale nel settore finanziario e creare un ambiente istituzionale trasparente, stabile e prevedibile, offrendo una maggiore comodita’ alle impresenell’espansione delle proprie attivita’ in