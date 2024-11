Calciomercato.it - Capello ‘compra’ il nuovo difensore: “Con lui la Juventus andrebbe sul sicuro”

La Juve a caccia di rinforzi in difesa dopo i gravi infortuni al ginocchio di Bremer e Cabal: ‘Don Fabio’ consiglia la dirigenza bianconeraLa, dopo il grave ko di Bremer, deve fare i conti anche con il lungo stop di Cabal nel reparto difensivo. Rottura del crociato per il colombiano e stagione finita in anticipo anche per lui.Milan Skriniar (LaPresse) – Calciomercato.itThiago Motta si ritrova così in super emergenza nelle prossime settimane, in attesa del mercato di gennaio dove il Dt Giuntoli penserebbe a un doppio colpo per rinforza la difesa bianconera. Diversi i nomi sul taccuino della dirigenza della Continassa, tra i quali spicca in particolare l’ex interista Skriniar. Profilo che troverebbe d’accordo anche un certo Fabio: “La perdita di Bremer è stata una brutta botta e lo stop di Cabal restringe ulteriormente le soluzioni in difesa.