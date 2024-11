Ilfattoquotidiano.it - Autonomia differenziata: Calderoli vede il bicchiere mezzo pieno, ma fa orecchie da mercante

“Non ha senso parlare di vincitori o di vinti. La Consulta ha sancito che l’è costituzionale, questa è una rivoluzione copernicana per il sistema italiano”. Lo afferma il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Roberto, in un’intervista al Corriere della Sera, dopo che la Consulta ha dichiarato la costituzionalità dell’, ma ha ritenuto illegittime alcune disposizioni. “La gran parte dei rilievi mossi possono essere agevolmente superati”, ha dichiarato ancora. Il Ministro ha inoltre ribadito che l’iter legislativo non subirà ritardi e che le intese con le Regioni terranno conto delle prescrizioni della Corte. “A sinistra si rassegnino, la battaglia è persa”, ha concluso. Quel che si dicere il.Non so se ascrivibili alla voce “a sinistra”, ma questo il parere di due costituzionalisti: Michele Ainis (“La Consulta ha trasformato la leggein uno zombie”) e Gaetano Azzariti – presidente dell’associazione “Salviamo la Costituzione” che, proprio il 13 novembre, ha organizzato un convegno di costituzionalisti sull’ammissibilità del quesito referendario (“E’ stata bocciata la competizione tra Regioni.