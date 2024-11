Lanazione.it - Aquila anticipa a domani a Foligno. Il Terranuova Traiana sul neutro del Brilli Peri con l’Orvietana

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 15 novembre 2024 –pomeriggio, l’Montevarchi scenderà in campo in Umbria per affrontare la Fulgensnella dodicesima giornata del Girone E del campionato di Serie D. Una sfida insidiosa per i rossoblù, che si troveranno di fronte una delle squadre al momento fra le più in forma del campionato. Il Montevarchi, settimo in classifica con 16 punti, arriva a questo match dopo la vittoria casalinga per 1-0 contro il Follonica Gavorrano. La squadra di Mister Nico Lelli ha mostrato solidità nelle ultime uscite, con numeri perfettamente bilanciati. Tuttavia, per la gara di, Lelli non sarà in panchina a causa della squalifica rimediata nell’ultimo turno. A guidare la squadra sarà quindi il suo vice Max Adami. Inoltre, i rossoblù dovranno fare a meno del difensore centrale Damiano Franco, espulso contro il Follonica.