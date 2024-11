Anteprima24.it - Aggressioni al personale sanitario: flash mob della FP CGIL davanti agli ospedali

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoCome annunciato nei giorni scorsi, la Funzione Pubblicadi Caserta ha organizzato diversimob dentro e fuori i presidieriprovincia per dire basta alle violenze contro gli operatori sanitari.Così, stamane, a partire dalle 10.00, numerosi tra medici, infermieri, operatori sanitari e tecnicieri si sono mobilitati in una pacifica protesta di gruppo nella quale hanno ribadito il loro “no” alle violenze sul, così come scandito dalla t-shirt indossata durante ilmob.“Abbiamo organizzato questa iniziativa – spiega Ciro Vettone, segretario FpCaserta con delega alla Sanità – per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di rispettare e proteggere chi lavora quotidianamente per garantire la salute e il benesserecomunità.