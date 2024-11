Lettera43.it - Stellantis, la 500 elettrica non vende in Italia ma la ibrida in Algeria ha troppe richieste

Leggi su Lettera43.it

La Fiat 500da una parte, quelladall’altra. È un paradosso quello che sta vivendocon uno dei suoi prodotti di punta. La versioneinviene prodotta a Mirafiori e negli ultimi mesi lo stabilimento torinese è stato costretto a sospendere le attività in mancanza di ordini. Una vicenda che sta tenendo sotto scacco centinaia di lavoratori ed è diventato un caso nazionale. Intanto la versione, prodotta a Orano, città dell’nordoccidentale, ha avuto un boom ditalmente esagerato da richiedere una sospensione agli ordini.ha spiegato che non ne accetterà di nuovi.Il ceo Carlos Tavares (Getty Images).Algérie: «In 10 giorni più del doppio degli ordini di un mese»L’azienda guidata da Carlos Tavares, in una nota, ha spiegato che gli ordini della 500saranno bloccati «a causa di una forte domanda registrata dall’inizio del mese».