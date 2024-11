Lanazione.it - Montevarchi, torna “Pets portraits”, una foto con il proprio amico a 4 zampe in piazza Varchi

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 14 novembre 2024 – Un fine settimana dedicato al rapporto speciale con i nostri cari animali. E' questo l'obiettivo di "Pet" promosso dall'Associazioneamatori F. Mochi, in collaborazione con l'Amministrazione comunale che, dopo il successo della prima edizione,ad allestire un setgrafico in cui i protagonisti saranno i cittadini che si faranno ritrarre con i loro amici a quattro, e non solo, di ogni specie e taglia. All’evento di sabato 16 e domenica 17 novembre, in, parteciperà anche il Sindaco Silvia Chiassai Martini insieme alla sua cagnolina “Cer” “Tengo particolarmente a questa iniziativa – afferma il Sindaco – perché offre la possibilità, potendo contare sulla maestria deiamatori, di cogliere il profondo rapporto che ci lega al nostro cane, o altro animale, che è sempre riduttivo chiamarloin quanto è più un componente della famiglia e parte importante della nostra quotidianità, capace di darci sempre affetto incondizionato e tanta attenzione.