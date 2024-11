361magazine.com - Milano: El Porteño Gourmet lancia la formula business lunch che cambia ogni 15 giorni

Il nuovo menùfirmato dallo chef Matteo Torretta15ed è pensato per chi ha poco tempo ma non vuole rinunciare al gusto di un’esperienza fine dining che guarda Oltreoceano.Da adesso, la pausa pranzo aha il fascino di Buenos Aires! Spazzando via i clichè legati alle pietanze tipicamente argentine, il menù delnon prevede solo carne, ma una proposta vasta e ricercata che abbraccia lo spirito della cucina genuina in chiave glamour.L’Argentina in Italia: non solo carneElè uno dei format ristorativi pensati da Sebastian e Alejandro Bernardez e Fabio Acampora (soci della Dorrego Company) per portare in Italia la vera tradizione argentina, facendola convivere con le tradizioni gastronomiche locali, in un costante dialogo tra le due sponde dell’Oceano che rifugge dastereotipo.