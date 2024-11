Inter-news.it - Meazza, parla il nipote Federico: «Spero non venga abbattuto!»

Il tema stadio continua a tenere banco in casa Milan e Inter. In attesa di ulteriori novità riguardo questo tema, are è statodel leggendario Giuseppe, a cui è intitolato lo stadio. Lo ha fatto attraverso un’intervista realizzata da Tuttosport.IL PENSIERO DI– La città di Milano, con Inter e Milan dirette interessate, continuano a seguire la questione “San Siro”.del leggendario Giuseppe a cui è intitolato lo stadio di San Siro, sta seguendo a distanza la querelle relativa al futuro della Scala del Calcio. Intervistato da Tuttosport, ha dichiarato: «Sto seguendo tutto con grande partecipazione, ci terrei tantissimo che lo stadio venisse mantenuto e che non venissecome giusto che sia. Dovrà essere rinnovato perché l’attuale impianto necessita di un ammodernamento importante, ma vorrei che si restasse con la struttura attuale.