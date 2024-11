Uominiedonnenews.it - Le Leggi Del Cuore, Anticipazioni: Julia Gelosa Di Pablo!

Ledelsorprendementre abbraccia Jimena e si lascia prendere dalla gelosia. Intanto nuovi casi arrivano al centro dell’attenzione!Ledelprosegue e, nel corso delle puntate, si svilupperà ulteriormente la storia d’amore tra. L’avvocatessa infatti inizierà a provare gelosia nei confronti del collega e a quel punto capirà che sta iniziando a provare qualcosa di speciale verso di lui. Ma prima di credere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro.Ledel: dove eravamo rimasti?Jimena continua a fare di tutto per non perdere l’ex marito. Sapendo di una visita a casa loro per i figli, Jimena organizza un appuntamento romantico sul posto, allo scopo di far ingelosire l’avvocato che però non nota nemmeno quello che è accaduto.