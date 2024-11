Calciomercato.it - Kiwior in Serie A: l’Arsenal accetta la formula del prestito

Leggi su Calciomercato.it

Il difensore polacco, con un passato in Italia, potrebbe far ritorno nel nostro campionato: i Gunners sono pronti a liberarlo a gennaioE’ ormai da diverse sessioni di calciomercato che il suo nome viene accostato allaA e la prossima, a gennaio, potrebbe essere quella giusta per dire addio alinA:ladel(LaPresse) – Calciomercato.itL’avventura di Jakubin Inghilterra non sta decollando, come tutti speravano e un ritorno in Italia potrebbe diventare davvero realtà. Il classe 2000 polacco di Tychy non va oltre i 320 minuti giocati in stagione, ma 180 di questi sono in EFL Cup contro il Bolton e il Preston NE. Poi quattro spezzoni di gara in Premier League e un tempo contro il Psg, in Champions League. E’ evidente chenon sia proprio una prima scelta per i Gunners e durante il mercato di gennaio, un trasferimento appare sempre più più probabile.