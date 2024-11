Ilrestodelcarlino.it - Jesi, in centro la base dello spaccio: arrestata una 23enne

(Ancona), 14 novembre 2024 - Una personaper detenzione illecita di sostante stupefacenti ed una segnalata per detenzione di stupefacenti per uso personale. È il bilancio di un’attività svolta nel corso della serata di ieri dai arabinieri del Nor – Aliquota Radiomobile della Compagnia di. Quello strano via vai di persone da un appartamento neldinon era certo passato inosservato. I militari sono, quindi, intervenuti e nel corso della perquisizione domiciliare hanno trovato 13 grammi di cocaina oltre ad un bilancino elettronico di precisione, materiale per il confezionamento delle singole dosi e la somma contante di 390 euro, verosimile provento dell’attività di. Unadi origine straniera è stata, così,per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.