Gaeta.it - Italia protagonista ai Campionati Europei di Curling a Lohja: gli azzurri in cerca di successi

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Idiapriranno i battenti dal 16 al 23 novembre a, in Finlandia, attirando l’attenzione delle nazionali più forti del continente. L’, rappresentata dalle sue squadre maschili e femminili, si presenta con ambizioni elevate, desiderosa di ottenere risultati significativi in questa classica competizione. Il torneo, arrivato alla sua 49ma edizione, è un evento atteso nel calendario dele metterà in gioco le migliori compagini europee.La squadra maschile e le sue aspirazioniIl team maschileno, composto da giocatori di spessore come Joël Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman, Mattia Giovanella e Alberto Zisa, ha già dimostrato di essere una forza competitiva nel panorama internazionale. La recente semifinale raggiunta durante la seconda tappa del Grand Slam in Canada ha fornito al gruppo la giusta carica e fiducia per affrontare questa competizione.