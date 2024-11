Liberoquotidiano.it - Immobili: Airbnb, dal 2025 solo annunci provvisti di Cin

Leggi su Liberoquotidiano.it

Roma, 14 nov. (Adnkronos/Labitalia) -ha sostenuto a lungo l'adozione di una normativa nazionale per regolamentare gli affitti brevi in Italia e ha accolto con favore il nuovo sistema di registrazione delle strutture turistico-ricettive e degliin locazione breve o turistica. La piattaforma ha perciò informato tutti gli host italiani circa l'obbligo di registrazione presso il ministero del Turismo e dell'intenzione di rimuovere nelglidi codice identificativo nazionale (Cin). Per supportare gli host con gli adempimenti,ha attivato una linea di assistenza dedicata in collaborazione con l'associazione Altroconsumo, fornisce notifiche regolari e promemoria tramite l'applicazione, e ha lanciato una campagna per offrire linee guida e risorse aggiuntive.