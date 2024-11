Formiche.net - Come l’IA sta cambiando le elezioni. Report Alan Turing Institute

Il processo di attribuzione delle campagne ibride è qualcosa di particolarmente complesso, sia per la natura degli attacchi (asimmetrici, sotto la soglia del conflitto e con diversi strati che permettono all’attaccante di celare la propria responsabilità fino spesso a negarla) sia per i risvolti, politici e non solo. Una sfida anche per giornalisti e ricercatori:informare e studiare senza ingigantire casi minori? Questo è particolarmente vero per quanto riguarda la disinformazione. Ancor di più oggi che l’intelligenza artificiale l’ha resa una minaccia più grave per chi la subisce e allo stesso tempo più economica per chi attacca.Questo elemento emerge con forza dal rapporto “AI-Enabled Influence Operations: Safeguarding Future Elections” pubblicato ieri da The, il centro nazionale britannica per scienza dei dati e intelligenza artificiale.