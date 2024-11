Basket A2 2024 2025 | Cantù domina la Fortitudo Bologna Rimini vince col brivido

Leggi su Sportface.it

Nel turno infrasettimanale del campionato di A2 cambia poco la classifica nella sua zona alta, con le prime che vincono tutte in questo 11° turno.soffre, ma passa per 80-78 su Avellino ottenendo così la decima vittoria in undici partite, guidata dai 18 punti di Marini e dai 14 di Camara. A due lunghezze di distanza resta Cividale, che invece passa in trasferta per 75-80 in quel di Piacenza grazie ai 28 messi a referto da Lucio Redivo. A quota 16 punti troviamo un duo, quello composto da Udine e: la compagine friulana batte 84-75 Forlì con 17 di Da Ros, 17 di Johnson e 16 di Hickey, mentre la squadra lombardalacon lo score finale che recita 89-60. Diversi gli incontri che si sono decisi sul filo di lana: Verona con i 21 di Pullen riesce a sbancare Rieti per 58-60,; Cento supera la JuVi Cremona – alla quinta sconfitta consecutiva – per 89-87 per mezzo dei 29 di Stacy Davis, menre Orzinuovi deve ricorrere all’overtime per avere la meglio 100-98 su Vigevano con 29 di Jarvis Williams.