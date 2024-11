Zonawrestling.net - WWE: Paul Heyman è pronto a tornare dopo Survivor Series?

Per anni, l’Hall of Famer della WWEha mostrato una profonda e perspicace conoscenza nel panorama del pro wrestling, ed è per questo che è parte integrante della storyline riguardante la Bloodline. A giugno, la nuova fazione proveniente da quest’ultima, lo ha cacciato brutalizzandoloche si era rifiutato di riconoscere Solo Sikoa come suo Tribal Chief. Da allora non si è più fatto vedere in TV. Voci di corridoioSecondo rumor,, che ha recentemente partecipato a una convention a Long Island, ha accennato a un suo ritorno a stretto giro. Si vocifera che è stato nel backstage degli show WWE ultimamente, anche se non è apparso. Molto probabilmente, la compagnia potrebbe rimandare il suo ritorno: WarGames del 30 novembre, che vedrà la Bloodline affrontare la sua versione 2.