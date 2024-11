‘SWIPE – Scorrendo tra le generazioni’ | a Trento il primo talk

Leggi su Funweek.it

Il progetto SWIPE –tra le generazioni prende il via con unche si terrà all’Auditorium Santa Chiara diil 20 gennaio 2025. A partecipare saranno Rudy Zerbi che guiderà l’incontro, Livio Ricciardi (dottore in psicosessuologia clinica e consulente sessuale), Ciro Buccolieri (discografico e manager), Kid Yugi (artista rap), Il Rosso (content creator), Serena Valorzi (psicoterapeuta). Insieme saranno esplorati tanti aspetti della vita dei giovani d’oggi, creando un’occasione unica per immaginare un futuro dove tutte le generazioni possano capirsi e rispettarsi.SWIPE –tra le generazioni è del resto un progetto innovativo ideato per creare uno spazio in cui giovani e adulti possano ascoltarsi, capirsi e crescere insieme. L’idea è dare alla Gen Z una voce autentica, incoraggiando uno scambio di idee e prospettive su temi attuali: i social network, il web, le relazioni, la sessualità, la trasformazione del mondo del lavoro, la censura e la libertà d’espressione, la salute mentale.