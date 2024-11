Roma inchiesta sui fondi del Giubileo | perquisizioni in Campidoglio indagato l’imprenditore Pellegrini Il sindaco Gualtieri | Avviata verifica autonoma

Leggi su Open.online

La Guardia di Finanza ha effettuato una serie di, anche in, nell’ambito di una indagine della Procura diper corruzione, turbativa d’asta e frode in pubbliche forniture nell’ambito di appalti per il rifacimento del manto stradale. Le prime informazioni parlavano di un possibile coinvolgimento anche deiper il, ipotesi al momento scartata dalRoberto: «Non risultano interventi legati all’Anno Santo, ma naturalmente laè ancora in corso». Tra gli indagati anche quattro funzionari del comune della Capitale, oltre che due agenti della Polizia Stradale. Al centro dell’un giro di tangenti che un imprenditore pagava ai pubblici ufficiali con il fine di pilotare una serie di appalti per lavori di manutenzione delle strade.