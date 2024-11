Lanazione.it - Psicologia, storia arte e restauro, musica all’Accademia Nunziata

Lezioni di, cinema, ambiente e culture straniere. I corsi, organizzati con il patrocinio del Comune di San Giovanni Valdarno, si terranno nella sala Acli di via Roma. Un programma ricco e variegato quello dell’Accademia dellafino a giugno 2025 rivolto ad ogni fascia di età. Le lezioni sono pensate per soddisfare l’interesse di un pubblico differente sia adulto che giovanile. "Sono ormai diversi anni, sei per la precisione – le parole del sindaco di San Giovanni Valdarno Valentina Vadi e dell’assessore alla cultura Fabio Franchi – che questa istituzione culturale opera nel nostro comune, offrendo corsi su tematiche varie come economia,, ambiente, con un linguaggio adatto a tutti dai più giovani fino agli adulti. Ringrazio l’Accademia della, la sua presidente Paola Conti, Anna Tani e tutti i volontari che, nel corso dell’anno, riescono a mettere in piedi interessanti e utili lezioni, che vanno ad arricchire ulteriormente la proposta formativa e culturale del nostro comune.