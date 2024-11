Isaechia.it - People ha eletto l’uomo più sexy del mondo del 2024: ecco chi è

Come ogni anno la rivistahaconsiderato il piùdelper il, dopo che il riconoscimento lo scorso anno era andato all’attore Patrick Dempsey (clicca QUI per leggere).Quest’anno, invece, l’ambito titolo è andato all’attore, produttore, sceneggiatore e registra americano John Krasinski.I più affezionati ricorderanno sicuramente John soprattutto per la sua partecipazione nella serie The Office, dove interpretava un ironico Jim Halpert, caratterizzato da una zazzera al quanto disordinata e dalle inconfondibili orecchie a sventola.Da quei tempi le cose sono cambiate e negli anni John ha avuto modo non solo di affinare e perfezionare il suo look, che oggi è stato definito smart casual, fatto di abiti semplici minimali – anche se con un guizzo di originalità – e un aspetto ordinato e pulito, ma anche le sue abilità nel campo cinematografico, che gli hanno permesso di spaziare in vari ambiti e passare dallo stare davanti alla macchina da presa in qualità di attore a ruoli più defilati, ma comunque di grande importanza come quello dello sceneggiatore o del regista.