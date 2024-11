Lettera43.it - Milano, il gestore del cinema che non proietterà il film Liliana: «Temo i contestatori»

IldelOrfeo di, Felice De Santis, ha spiegato le motivazioni alla base del suo rifiuto di proiettare il docu, dedicato alla vita diSegre e diretto dal regista Ruggero Gabbai. In un’intervista rilasciata a Repubblica, De Santis ha dichiarato di non avere nulla «contro gli ebrei né contro il regista», con cui collabora da anni, ma di temere per la sicurezza del locale in un clima di possibili contestazioni: «Se vengono i pro-Palestina e mi danneggiano il locale, poi chi paga?». Preoccupato dal clima politico e dai recenti episodi di intolleranza, come «l’imbrattamento del murale dedicato a Segre e Modiano», De Santis ha giustificato la sua decisione come un atto di tutela imprenditoriale, ribadendo che, a suo avviso, «il clima politico non consente in questo momento di fare sbagli».