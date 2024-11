Calciomercato.it - “Marotta fuori luogo”: De Laurentiis contro tutti, Inter e Rocchi

Leggi su Calciomercato.it

Il presidente dell’fa valere la sua posizione e difende la decisione dell’arbitro Mariani per il rigore assegnato ai nerazzurri: arriva la dura risposta di DeDurante la sosta scoppia una nuova polemica sull’uso del VAR e sulle decisioni arbitrali. Questa volta non sono gli step on foot ad essere protagonisti, bensì i direttori di gara e in particolare i presidenti die Napoli.Aurelio Deattaccae gli arbitri di Serie A (LaPresse) Calciomercato.itDopo il pareggio a San Siro, Antonio Conte si è presentato ai microfoni di DAZN e in sala stampa con aria nervosa: era scontento del rigore assegnato ai nerazzurri per il contatto di Anguissa su Dumfries giudicato troppo leggero per una massima punizione. Tesi avvalorata da molti esperti moviolisti ed ex arbitri, ma i toni sono stati piuttosto accesi.