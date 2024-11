Gaeta.it - Marco Russo è il nuovo segretario provinciale della Fesica a Pescara: obiettivi e sfide in arrivo

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter La nomina dicomedisegna un momento di svolta per il sindacato. Con l’incarico affidato dalgenerale Bruno Mariani,si prepara ad affrontare molteplicinell’ottica di migliorare le condizioni lavorative nella regione. La, organizzazione che rappresenta i sindacati dell’industria, del commercio e dell’artigianato, punta su un rilancio delle attività per garantire diritti e tutele ai lavoratori.Il ruolo del sindacato secondoIn un’intervista dopo la sua nomina, il neoha enfatizzato il ruolo centrale del sindacato come custode dei diritti dei lavoratori. Secondo, il sindacato non è solo un rappresentante ma un attore fondamentale per migliorare le condizioni di lavoro attraverso la contrattazione collettiva.