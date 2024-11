Leggi su Open.online

piogge torrenziali stanno mettendo in difficoltà, nel sud della Spagna, con allagamenti ed evacuazioni. Le inondazioni che hanno allagato il centro della città andalusa non hanno risparmiato l’Clinico, con il personale sanitario che cerca di salvare documenti e attrezzature dall’acqua. Sgomberate per precauzione altre abitazioni nel quartiere di Campanillas, dopo le 3 mila persone evacuate questa mattina dalle aree prossime alla riva del fiume Guadalhorce. Oltre 300 le segnalazioni di allagamenti in case, negozi, cortili, garage. Chiusi scuole, università, parchi pubblici e sospese le attività sportive.Il meteo nelle prossime oreL’allerta rossa diramata dall’agenzia meteorologica Amet resterà in vigore almeno fino all’alba di domani sia a, che a Granada, nel nord di Castellòn e nel sud di Tarragona, sul versante orientale.