Il lato oscuro delle relazioni online: quali minacce si nascondono nel nostro smartphone?

Negli ultimi anni, il mondoè stato trasformato dalla diffusioneapp di incontrie dei social media, che hanno reso più semplice entrare in contatto con nuove persone ovunque e in qualsiasi momento.Questi strumenti ci offrono un modo per superare le distanze geografiche, la possibilità di conoscere persone al di fuori delgruppo e la comodità di esplorare nuove connessioni con pochi clic, riducendo un po’ gli ostacoli dati da insicurezza o, semplicemente, timidezza, che caratterizzano leche nascono offline.Quest’accessibilità, però, ha portato alla luce anche una serie di rischi e pericoli significativi, specialmente per privacy e sicurezza, esponendoci a nuove vulnerabilità emotive e al rischio di abusi digitali.Tra lepiù pericolose in questo contesto troviamo, ad esempio, l’uso di stalkerware, i deepfake e l’abuso di immagini intime, problemi che possono facilmente sfuggire al controllovittime con conseguenze devastanti.