Galati-Trento oggi in tv | orario e diretta streaming andata sedicesimi Cev Cup maschile 2025 volley

Tutto pronto per, gara dideidella Cev Cup 2024/di. Gli uomini di Fabio Soli, trionfatori di Champions League la passata stagione, hanno fatto le spese di un campionato italiano molto equilibrato e questa volta si devono “accontentare” della seconda competizione continentale per importanza. La prima avversaria in questa nuova avventura in Europa è la squadra di Sergiu Stancu, che vuole sfruttare il tifo del proprio pubblico per conquistare punti importanti in vista del ritorno in Italia. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 17.00 italiane di mercoledì 13 novembre alla Sport Hall di, in Romania. Di seguito, le informazioni per seguire inla sfida tra C.S. Arcadae Trentino Itas della seconda competizione europea per club.