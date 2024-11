Lettera43.it - È morto il batterista jazz Roy Haynes: suonò con Parker e Coltrane

Leggi su Lettera43.it

Roy, gigante della batteria, èall’età di 99 anni dopo una breve malattia. Ne ha dato l’annuncio sua figlia Leslie-Gilmore con una nota al New York Times. Conosciuto come «padrino del ritmo» e con il soprannome di «Snap Crackle», grazie alle sue abilità tecniche diede vita a uno stile unico capace di fondere vari generi musicali e ridefinire il ruolo del percussionista nella musica statunitense e internazionale. In sette decenni di carriera, iniziata nel Massachussets dove nacque l’11 marzo 1925, ha lavorato al fianco dei pilastri del, da Charliea John, passando per Miles Davis e Sarah Vaughan. Vinse il Grammy Award alla carriera nel 2012 e decine di altri riconoscimenti internazionali.Yesterday the legendary Roypassed away at age 99.