Donald Trump e le nomine di governo su Truth | dal ministro della giustizia Matt Gaetz alla numero uno dell’intelligence Tulsi Gabbard

Leggi su Open.online

Dopo l’incontro con Joe BidenCasa Bianca il neo presidente degli Stati Uniti d’Americasta man mano nominando la sua squadra di. E lo fa annunciando le sue scelte sul suo social,. Il deputato, per esempio, è stato scelto come. «è un avvocato talentuoso e tenace, che si è distinto in Congresso per la sua attenzionedisperata necessità di riformare il Dipartimento di. Fra le cose importanti da fare in America c’è quella di mettere fine all’uso del sistema giudiziario come arma», ha dichiarato il tycoon. Così come ha annunciato sulla stessa piattaforma la nominaex deputata statunitensea caponazionale. «Per oltre 20 anni,si è battuta per il nostro Paese e per la libertà di tutti i cittadini.