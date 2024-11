Lapresse.it - Usa, condannato a 15 anni Jack Teixeira: rivelò segreti del Pentagono

, il giovane aviere della Guardia Nazionale del Massachusetts chesul social media Discord una serie di documenti riservati delsulla guerra in Ucraina, è statoa 15di carcere da un giudice federale., 22, si era dichiarato colpevole di tutti i sei capi di imputazione per spionaggio. Prima della lettura della sentenza, il giovane si è scusato davanti alla giudice Indira Talwani per le sue azioni. La violazione della sicurezza messa in atto dasollevò l’allarme sulla capacità dell’America di proteggere i suoie costrinse l’Amministrazione Biden a contenere le ricadute diplomatiche e militari.