Lanazione.it - Situazione treni. Fratelli d’Italia accusa il Pd. “Si sono svegliati improvvisamente”

Arezzo, 12 novembre 2024 – "Il Pd si prepara nel peggiore dei modi alla campagna elettorale per le prossime regionali decidendo di fare propaganda su un tema che meriterebbe la massima serietà e cioè il trasporto ferroviario. Addirittura l’assessore Baccelli ha partecipato al tour dei democratici per denunciare i disservizi. Invece che partecipare a queste pagliacciate, l’assessore dovrebbe essere serio e pretendere una rinegoziazione del contratto di servizio". Ci vanno giù duro i consiglieri regionali did'Italia Alessandro Capecchi (anche vicepresidente della Quarta Commissione) ed Elisa Tozzi. I due esponenti della destra hanno ricordato che, da anni, denunciano le nadeguate condizioni del trasporto ferroviario toscano presentando atti puntuali in Commissione e in Consiglio regionale.