Lapresse.it - Scandalo abusi sessuali, si dimette arcivescovo di Canterbury Justin Welby

Leggi su Lapresse.it

Il capo della Chiesa d’Inghilterra, l’di, si è dimesso dopo che un’indagine ha scoperto che non ha informato la polizia difisici eseriali da parte di un volontario nei campi estivi organizzati dalla chiesa anglicana. Alcuni membri del Sinodo generale hanno avviato una petizione per chiedere adirsi, affermando di aver “perso la fiducia del suo clero”. “Credo che farmi da parte sia nell’interesse della Chiesa d’Inghilterra, che amo profondamente e che ho avuto l’onore di servire”, ha annunciato l’diin un comunicato. Le accusesapeva che il volontario John Smyth aveva abusato sessualmente, psicologicamente e fisicamente di circa 30 ragazzi e giovani uomini nel Regno Unito e di 85 in Africa nel corso di circa cinquant’anni.