Ilfattoquotidiano.it - Per Trump l’Africa è solo un campo di battaglia economico

Le pessime notizie perle sapete già. Ha vinto. Quello che definì i paesi del continente “”Shithole countries” (ovvero: “paesi del buco del c..o”). Frase storica ormai. Segno del suo stile. Durante il suo primo mandato, quando era presidente degli Stati Uniti non visitò mai il continente, non ne ha mai mostrato alcun interesse , e anche durante la sua nuova campagna elettorale, sembra che non abbia nemmeno pronunciato la parola “Africa”.Con il ritorno didovrà fare i conti con un cambiamento nelle relazioni degli Stati in un quadro di riferimento che rimodella le percezioni degli attori del continente. Il nuovocercherà di tagliare i fondi stanziati per alcune associazioni e ong africane e questo avrà conseguenze per molti settori. Ritirandosi dagli accordi sul clima di Parigi la parte tossica () finirebbe per indurre una sensibile riduzione dei fondi internazionali per il clima al– necessari per affrontare dalla scarsità d’acqua all’insicurezza alimentare.