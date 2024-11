Lanazione.it - Ok al piano strutturale. Maggioranza compatta: "Nuovo volto per Pistoia"

Un pomeriggio di discussione, che ha concluso un iter durato poco meno di cinque anni partito nel gennaio 2020 che ha portato all’adozione deldel Comune di. Documento passato con 18 voti a favore e 11 contrari e che, di fatto, va a disegnare la città per i prossimi vent’anni. Adesso spazio per le osservazioni e, poi, un secondo passaggio in consiglio per l’approvazione finale. Dopo una prima fase interlocutoria, si è aperto un dibattito schietto dove non sono mancate le frecciate. "Diamo la nostra idea di città per i prossimi vent’anni – afferma il sindaco Alessandro Tomasi – che si andrà ad intrecciare coloperativo. Nel frattempo, non siamo stati fermi e sono state colte opportunità importanti dal punto di vista industriale: penso all’area ex Radicifil, ad alcune operazioni in Sant’Agostino e altre aree.