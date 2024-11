Thesocialpost.it - Mangiamo squalo al posto del pesce spada? Come facciamo a capire cosa c’è nel piatto

davvero quando? Che sia comprato al supermercato (fresco o in scatola) o al ristorante la domanda è legittima, soprattutto alla luce del documentario di due fratelli italiani, Andrea e Marco Spinelli, dal titolo “Shark Preyed“. Il lavoro racconta infatti il grande business che si nasconde dietro il mercato della carne di, sollevando il rischio di estinzione delle specie che, oltretutto, non sono considerate commestibili. E allora perché si pesca e si vende così tanto? I dati parlano chiaro: ogni anno vengono uccisi circa 100 milioni di squali: Spagna e Italia sono i due maggiori importatori di carne diin Europa.racconta Rossella Ardizzone de Il Fatto Alimentare, il commercio legale vede l’Italia tra il 2009 e il 2021il terzo più grande importatore mondiale e il primo in Europa (circa 98mila tonnellate), con importazioni significative dalla Spagna pari a 53mila tonnellate.