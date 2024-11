Romadailynews.it - L’arte del restauro italiano: la “Maddalena in estasi” di Caravaggio in mostra a Pechino

L’8 novembre 2024, l’Istitutodi Cultura di, in collaborazione con l’Ambasciata d’Italia in Cina, inaugura un’importantededicata alitaliana del, con al centro la celebre operaindi. Dopo essere stata esposta a Ulaanbaatar, in Mongolia, e successivamente a Chengdu, in Cina, l’opera giunge ora nella capitale cinese,. L’esposizione, allestita presso il prestigioso Museo Nazionale della Cina in Piazza Tiananmen, sarà visitabile fino a marzo 2025. Ad anticipare l’inaugurazione, il 7 novembre si terrà presso il Museo un seminario con la partecipazione della rinomata restauratrice Cinzia Pasquali, che illustrerà al pubblico cinese le tecniche avanzate e il patrimonio scientifico delutilizzato per riportare in vita l’opera di, fulcro di questa importante esposizione.