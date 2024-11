Quotidiano.net - La Talpa 2024, eliminato e le liti di lunedì 11 novembre

Milano, 11– Seconda puntata de Lae la confusione continua. Nella nuova collocazione di11- i vertici Mediaset hanno preferito “sacrificare” il reality game condotto da Diletta Leotta nella controprogrammazione alla fiction dei record ‘L’amica geniale’ in onda da questa settimana su Raiuno spostando quindi il Grande Fratello alla prima serata di martedì su Canale 5 - ‘La- Who is the mole’ prosegue nei montaggi senza senso e nel continuo gettare acqua sul fuoco delle polemiche da parte della stessa conduttrice. Le location della ‘’: dove è stato girato il nuovo reality di Canale 5 A non partecipare al test finale è Andrea Preti, che ha sacrificato 13.500 euro del montepremi per comprare l’immunità. Ne rimangono solo 9.500 alla fine della seconda puntata.