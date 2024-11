Italia Rovella | Speravo nella convocazione Lazio fondamentale nella mia carriera

Leggi l'articolo completo su Sportface.it

Nicolòè intervenuto ai microfoni di Rai Sport da Coverciano, commentando la sua primain Nazionale: “Un po’di essere chiamato perché quest’anno è iniziato diversamente e anche con lastiamo facendo bene“.Il centrocampista ha poi parlato proprio della sua avventura in biancoceleste: “Arrivare allaè statomia: ho trovato tutto ciò che mi serviva. Prima Sarri mi ha messo nel ruolo a me più congeniale e poi Baroni mi ha dato grande fiducia. Sono molto contento di essere alla, l’ambiente è straordinario. Lala vivi come un sentimento e, anche se non sono nato laziale, lo sono diventato“.Infine, sulla possibilità di scendere in campo a San Siro contro la Francia: “E’ lo stadio dove sono cresciuto da bambino: rappresenta tanto per me e sogno di giocarci“.