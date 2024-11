Quotidiano.net - Ita-Lufthansa, c’è l’accordo: il Mef firma e non fa sconti ai tedeschi

Leggi l'articolo completo su Quotidiano.net

Roma, 12 novembre 2024 – Al termine di una giornata febbrile per definire gli ultimi dettagli, arriva l’intesa che sancisce il sospirato “sì” alle nozze tra Ita e. Dopo un weekend di trattative serrate, il Mef e il colosso dei cieli tedesco hanno siglato all'ultimo minuto utile l'accordo sul piano finale, inviato poi a stretto giro a Bruxelles rispettando la scadenza fissata per le 23,59. Dopo la lite esplosa all'inizio della settimana scorsa per la richiesta di Francoforte di uno sconto sul prezzo che aveva fatto infuriare il Tesoro – non intenzionato a cedere a "ricatti” e a “svendere” la newco – ihanno rinunciato alla corsa al ribasso. Con una nota in nottata il Mef ha comunicato che “sono stati inviati alla Direzione generale della Concorrenza della Commissione europea gli accordi rientranti tra le misure correttive presentate con riferimento all'operazione di concentrazione che prevede l'ingresso di Deutschenel capitale di Ita Airways, come previsto nella decisione della Commissione europea del 3 luglio 2024.