Gaeta.it - Il valore cruciale del personale sanitario: un appello alla tutela del Servizio Sanitario Nazionale

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Ilrappresenta una colonna portante della salute pubblica in Italia, e i professionisti che vi lavorano svolgono un ruolo insostituibile. Recentemente, il Ministro della Salute, Orazio Schillaci, ha messo in evidenza l’importanza del pubblico impiego in un convegno dedicato alsociale di questi servizi, organizzato da Aaroi-Emac, il sindacato dei Medici Anestesisti Rianimatori e dell’Emergenza-Urgenza. Questo incontro, tenutosi nella storica Sala della Regina della Camera dei Deputati, sottolinea un tema fondamentale: il benessere delè essenziale per garantire la qualità delle cure.Il contributo degli anestesisti e rianimatori nel SsnGli anestesisti e i rianimatori rappresentano una parte vitale del sistema, soprattutto nelle situazioni di emergenza.