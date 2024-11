Gianfranco Vissani la sinistra al caviale ed Elly Schlein | Al massimo ha mangiato le uova di Lompo

Leggi l'articolo completo su Open.online

dice che la sanità in Umbria funziona. E ne fornisce una prova diretta alla vigilia delle elezioni: «Poco più di un mese fa sono stato operato alla schiena all’ospedale di Terni. Intervento delicato, ma è andato tutto benissimo. Mi sono sentito curato e accudito, sono rimasto colpito dalla professionalità dei medici». Non dice che voterà Tesei, ma lo fa capire: «Io non voglio dire per chi voto. Ma penso che per realizzare i propri programmi e obiettivi un solo mandato non basti: servono almeno dieci anni, poi si potrà giudicare meglio. Facciamo finire quello che si è iniziato». Mentre se vince Proietti «poi bisogna ricominciare tutto da capo, si perde tempo», dice in un’intervista a La Stampa.LaalMa un problema nella regione c’è: «Paghiamo troppo la corrente elettrica, quello è un problema».