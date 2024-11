Ferrari celebra insieme a Paramount l’uscita di Gladiator II

Leggi l'articolo completo su Sportface.it

II, l’atteso sequel del film del 2000 con Russell Crowe, è in uscita nelle sale, e lacollaborerà conPictures per una speciale iniziativa. I piloti della, Charles Leclerc e Carlos Sainz, parteciperanno alla première mondiale diII a Londra, indossando smoking disegnati su misura dal direttore creativo di, Rocco Iannone, in rappresentanza del lato sportivo della collaborazione al lancio del film. Questa si estenderà ai canali digitali e televisivi, consentendo ai fan di vivere l’emozione creata dalla sinergia tra narrazione e continua ricerca di eccellenza condivise daPictures e scuderia.“Siamo entusiasti direIIPictures, un riferimento nel cinema come Scuderianel mondo delle corse.