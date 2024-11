Biccy.it - Enzo Paolo: come mai ha lasciato la casa del Grande Fratello

Ieri sera ilha annunciato sui social: “, per motivi personali, lascia momentaneamente ladi“. La notizia non dovrebbe stupire, visto che pochi giorni fa il coreografo ha annunciato a Pamela Petrarolo che sarebbe uscito: “E spiace anche a me, sì mi dispiace. Ormai è così, ho già chiamato tutti. Però non ce la faccio“. L’ex protagonista di Non è la Rai è scoppiata a piangere: “No, ti prego. Poi c’era anche il mio compleanno“.Tra le gieffine che hanno preso peggio l’uscita di Turchi c’è Jessica Morlacchi: “A me manca, anche se è appena andato. Lui è un punto fermo,se se ne fosse andato Luca. Sono punti fermi.se Pamela si sveglia e se ne va. Loro sono punti dellae lui lo è ancora di più degli altri. Quindi sono un po’ destabilizzata“.