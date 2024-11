Gaeta.it - Donatella Tesei: Investimenti e Sostenibilità al Centro delle Politiche Economiche in Umbria

Facebook WhatsAppTwitter Il contesto economico attuale inè aldel dibattito politico in vistaprossime elezioni regionali., presidente uscente della regione e candidata deldestra, ha delineato gli sforzi realizzati negli ultimi cinque anni per supportare le imprese locali. Attraverso un’intervista rilasciata ad Adnkronos, ha messo in evidenza le iniziative intraprese per promuovere la crescita economica e la, elementi chiave per un futuro competitivo.e contributi per le imprese umbreNegli ultimi anni, la Regioneha dedicato risorse considerevoli per favorire glinel tessuto imprenditoriale locale. Con oltre 250 milioni di euro assegnati tramite bandi, l’amministrazione ha cercato di rispondere alle esigenze specifiche di aziende di diverse dimensioni e settori.