Disposizioni sui lavoratori del Cup | la Asl assicura la salvaguardia dei posti di lavoro

Facebook WhatsAppTwitter La vicenda del Centro Unico di Prenotazione ha destato preoccupazione tra idella Asl Lanciano Vasto Chieti, in relazione al passaggio della gestione al Consortile Cup Abruzzo. Tuttavia, la direzione strategica della Asl ha confermato che idinon sono a rischio. Questo articolo esplorerà i dettagli dell’accordo, le nuoveper ie le strategie per migliorare l’efficienza del servizio.La transizione della gestione del CupL’imminente cambio di gestione del Cup è stato oggetto di discussioni all’interno della Asl e ha suscitato interrogativi sui possibili tagli al personale e alle risorse economiche. Il Consortile Cup Abruzzo ha vinto l’appalto regionale e prenderà in consegna il servizio entro novembre. Nonostante le preoccupazioni, la direzione della Asl ha rto che tutti i 134attualmente attivi nel sistema di prenotazione verranno assorbiti.