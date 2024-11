Ilrestodelcarlino.it - Caserme dismesse tra burocrazia e degrado

Leabbandonate di Bologna ormai fanno parte del paesaggio urbano. Da anni se ne parla, ci viene detto che verranno riconvertite, magari in campus universitari per dare respiro agli studenti. Ma restano lì, inutili e deserte, mentre i giovani continuano a pagare affitti esorbitanti per alloggi improvvisati o in sovraffollamento. Forse è solo una prova di resistenza, una lezione pratica sulla pazienza che ogni cittadino dovrebbe imparare. Nel frattempo, ci accontentiamo di ammirare questi monumenti al. Giorgio Colliva Risponde Beppe Boni Il nodo delleabbandonate riguarda tutta Italia. Da quando è stato abolito il servizio militare di leva molte strutture sono state svuotate e solo una minima parte è stata riconvertita. Ad affondare progetti e ristrutturazioni eventuali è la- pachiderma che trascina idee e prospettive fino ad abbandonarle.