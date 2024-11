The Fantastic Four | First Steps il trailer del D23 Brazil è trapelato online e contiene immagini del film

Leggi l'articolo completo su Cinefilos.it

The, ildel D23delDurante il panel Marvel Studios del weekend al D23, è stato mostrato ai fan ildiè stato mostrato ai fan. Non sorprende che sia, ma ci sono alcuni cambiamenti degni di nota rispetto a quanto visto al San Diego Comic-Con di luglio e al D23 di agosto.La differenza principale è che, invece di unato di prova, sembra che si tratti di scene delstesso. Ciò è evidente dal fatto che la Sue Storm di Vanessa Kirby ha un’acconciatura completamente diversa.Ci sono anche riprese aggiuntive della folla e VFX finiti per il Baxter Building e l’astronave della Prima Famiglia Marvel. Inoltre, abbiamo uno sguardo molto più chiaro su Galactus, questa volta con le sembianze di Ralph Ineson.