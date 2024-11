Lapresse.it - Slovacchia, investì e uccise la ex: arrestato da polizia a Roma

Era ricercato dalle autorità indallo scorso febbraio di quest’anno, e dichiarato latitante da quando era stato emesso nei suoi confronti un mandato di arresto europeo, ai fini della estradizione, per aver ucciso, due anni fa, la sua ex. Ora è stato.Cosa è accaduto inEra il luglio del 2022 quando la donna aveva denunciato allaslovacca il comportamento ossessivo del suo ex compagno che la ossessionava seguendola ovunque. Qualche giorno dopo, la sera del 15 luglio, l’uomo aveva inseguito la vittima mentre viaggiava, a bordo della propria auto, sulla strada tra i comuni slovacchi di Revuca e Muranska Dlha Luka, e con una serie di manovre pericolose l’aveva investita ripetutamente con la propria macchina.Infine, con l’intenzione di ucciderla, si era schiantato deliberatamente contro il veicolo della donna, deceduta sul colpo a causa delle gravi ferite riportate.