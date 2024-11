Sport.quotidiano.net - PRIMAVERA. Azzurrini battuti . Trasferta amara contro il Sassuolo

1 Empoli 0: Scacchetti, Benvenuti, Macchioni, Leone, Sandro (81’ Daldun), Weiss, Bruno (89’ Di Bitonto), Tomsa (74’ Seminari), Corradini, Vedovati, Parlato. A disp.: Mantini, Viganò, Benvenuti, Knezovic, Negri, Minta, Barani, Frangella. All.: Bigica. EMPOLI: Versari, Moray, Bacci (74’ Bacciardi), Falcusan, Lauricella (62’ Majdandzic), Belardinelli, Matteazzi, Mannelli (62’ Cesari, 74’ Orlandi), Bembnista, Popov, Konate (62’ Gravelo). A disp.: Viti, Asmussen, Akpa Chukwu, Trdan, Rugani, Olivieri. All.: Birindelli. Arbitro: Terribile di Bassano del Grappa. Rete: 39’ Sandro. Note. Espulso Macchioni (S) all’87’ per gioco scoretto.– Una rete poco prima dell’intervallo condanna l’Empoli alla quarta sconfitta in, dove finora i ragazzi di Birindelli hanno raccolto appena un punto.